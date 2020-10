Schuttevaer Premium Dieven stelen 970 liter brandstof van binnenvaartschip op de Donau Facebook

BELGRADO 27 oktober 2020, 11:00

Dieven hebben in het weekend van 24 en 25 oktober toegeslagen op de Donau bij Smederevo in Servië. Doelwit was het Duitse droge-ladingschip Hellfried. De Servische schippersvereniging meldt dat tussen 4 en 6 uur in de ochtend 970 liter brandstof is gestolen.

1 / 1 Het Duitse binnenvaartschip Hellfried ligt aangemeerd. (Foto Wikimedia) Het Duitse binnenvaartschip Hellfried ligt aangemeerd. (Foto Wikimedia)