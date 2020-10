Schuttevaer Premium Clip #106 ’Loflied op de langzaamloper (42) – SKL 8 NVD 36 1A op de Gollwitz’ Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 27 oktober 2020, 12:00

Sinds 2005 is Ab de Vrij schipper en eigenaar van de Gollwitz, een voormalige tonnenlegger uit de DDR. In de machinekamer staat een SKL 8 NVD 36 1A van 600 pk. ‘Het is een eenvoudige motor, makkelijk in onderhoud, heel toegankelijk,’ vertelt schipper De Vrij, die ervaring heeft met direct omkeerbare motoren op binnenvaartschepen.