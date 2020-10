Schuttevaer Premium OM niet in hoger beroep na vrijspraak ‘zeilbootmoord’ Facebook

Het Openbaar Ministerie legt zich neer bij de vrijspraak in de zaak rond de ‘zeilbootmoord’. De 65-jarige Peter P. werd anderhalve week geleden vrijgesproken van het doden van zijn vrouw op hun zeiljacht in de buurt van Colombia in 2015. Volgens de rechtbank in Utrecht is er geen overtuigend bewijs dat P. zijn vrouw heeft gedood. P. zelf had verklaard dat zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens een overval door piraten.

