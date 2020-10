Maritime Platform focust op interactie en kennisoverdracht voor maritieme maakindustrie Facebook

Door de Coronacrisis kan bijna geen enkele beurs doorgaan, maar een online evenement is wel mogelijk. Daarom organiseren Schuttevaer, SWZ|Maritime en NMT het Maritime Platform op 12 november. Daar ligt de focus op interactie en kennisoverdracht voor maritieme maakindustrie.

1 / 1 Arie van Dijk en René Quist in Studio Schuttevaer. (Beeld uit video) Arie van Dijk en René Quist in Studio Schuttevaer. (Beeld uit video)

Arie van Dijk, uitgever van Schuttevaer, legde in Studio Schuttevaer waarom het Maritime Platform wordt georganiseerd. ‘We trekken graag op met de belangrijkste merken in de maakindustrie, daarom organiseren we dit nu,’ vertelt Van Dijk. ‘Het is onze rol om de sector bij elkaar te brengen. We worden geraakt door de Coronacrisis, bijna alles wordt afgeblazen. Daarom gaan wij vanuit deze studio en andere studio’s in de rest van het land interactief met elkaar in contact komen.’

Van Dijk kijkt alvast vooruit naar wat mensen die zich registreren kunnen verwachten. ‘We doen het samen met een hele reeks partners. Die komen ook in onze studio’s om te laten zien waar ze nou mee bezig zijn. Normaal zou je hen treffen op een beurs of congres. Nu kan dat wel, veilig, ontspannen en informeel.’

Debat

Het evenement zal zich afspelen in blokken van een uur. ‘Behapbaar,’ aldus Van Dijk. ‘Het doel is dat we mensen echt erbij betrekken. We doen een debat over brandstoffen, mensen kunnen ook meestemmen.’

Mensen kunnen zich gratis en snel registreren via de website. Ook als je er niet bij kan zijn, is het handig om te registreren. De showcases zijn namelijk later altijd nog terug te kijken.

Registratie

Hoofdredacteur René Quist blikt ook vooruit. ‘Waar ik heel erg naar uitkijk is dat we hands-on gaan laten zien hoe je effectief social media kan inzetten als maritiem maakbedrijf. Hoe je daar leads uit kan halen,’ vertelt hij. ‘En wat we ontdekken is dat service de marketing tool blijkt te zijn voor maritieme maakbedrijven.’

