Borr Drilling zet zelfheffend booreiland Prospector 1 weer in

DEN HELDER 25 oktober 2020, 10:00

Na een oplegperiode in achtereenvolgens Den Helder en Sheerness heeft de Noorse booraannemer Borr Drilling weer werk gevonden voor het zelfheffende booreiland Prospector 1. Het eiland is naar het G18-blok in de Nederlandse Noordzee gesleept.

De Prospector 1 torende maandenlang hoog uit boven de haven van Den Helder. (Foto PAS Publicaties)