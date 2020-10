[UPDATE] Scheepswerf Veka krijgt tik op vingers voor onderbetaling Roemenen Facebook

Scheepswerf Veka uit het Friese Lemmer is door de rechtbank in Leeuwarden op de vingers getikt voor het onderbetalen van tientallen Roemenen in 2016 en 2017.

Volgens de rechter omzeilde de werf, onderdeel van Veka Werkendam, de Nederlandse arbeidsvoorwaarden en moet het een schadevergoeding van 50.00 euro betalen aan de FNV. Die bond vroeg vijf jaar geleden aan de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken om de scheepswerf te onderzoeken.

Volgens FNV maakte Veka gebruik van postbusbedrijven en schijnconstructies om Roemeense arbeiders tegen lage tarieven te kunnen inhuren. Veka stelde op haar beurt dat de Roemenen die onder meer als lasser en schilder via een onderaannemer aan de slag waren op de werf en geen uitzendkrachten waren,

Daar ging de rechter niet in mee. Uit onderzoek van Inspectie SWZ blijkt dat de Roemenen via vier bedrijven: DSW, Tehnoship, Saldna en Ralucont werkzaam waren als uitzendkracht en dat de bedrijven niet als onderaannemer kunnen worden gezien. DSW is zelfs speciaal opgericht om de Roemenen te kunnen laten werken, zo blijkt uit het vonnis.

Veka had de Roemenen via de uitzendbedrijven uit moeten betalen volgens de Metaalcao, maar gebeurde niet: overuren en vakantiegeld werden bijvoorbeeld niet uitbetaald. De rechter oordeelt nu dat deze constructie de Nederlandse arbeidsvoorwaarden omzeilde.

Veka hoeft van de rechter geen nabetaling te doen aan de Roemeense uitzendkrachten. Veka-directeur Peter Versluis is daarom ook blij met de uitspraak, zo laat hij in een reactie weten. Hij betwist met klem dat de Roemenen minder dan 2 euro per uur verdienden. ‘Er was ook sprake van een nettodagvergoeding die wij cash en zeker niet zwart uitbetaalden.’

Versluis wijst er op dat het met de arbeidsomstandigheden wel goed was geregeld voor de Roemenen.

Wel moet het bedrijf een schadevergoeding van 50.000 euro aan de vakbond betalen. Die is nodig om de schade van deze procedure te dekken. (Rene Quist)