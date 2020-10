Schuttevaer Premium Politie beëindigt illegaal feest bij superjachtenwerf Oceanco Facebook



Alblasserdam 24 oktober 2020, 16:19

Bezoekers van een illegaal feest in Alblasserdam (Zuid-Holland) hebben zich vrijdagavond tegen de politie gekeerd. Agenten grepen in bij het feest op een schip dat bij jachtenbouwer Oceanco lag, wat ze niet in dank werd afgenomen.

