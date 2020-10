Plan voor zonne-eilanden in IJsselmeer bij Medemblik Facebook

Onderzoekers en Noord-Hollandse bestuurders zijn enthousiast over een plan om ‘zonne-eilanden’ aan te leggen in het IJsselmeer.

1 / 1 Zonne-eiland Medemblik - IJsselmeer (Foto Deltares/Bureau Waardenburg Zonne-eiland Medemblik - IJsselmeer (Foto Deltares/Bureau Waardenburg

Het opwekken van duurzame energie en het versterken van de beschermde natuur in het gebied rond Medemblik kunnen goed samengaan, constateren adviseurs van Deltares en Bureau Waardenburg in een rapport.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik, die opdracht hadden gegeven voor de studie, zien kansen.

Een van de ideeën is om onbebouwde ‘natuureilanden’ aan te leggen in het gebied tussen de Afsluitdijk en Enkhuizen dat bekendstaat als de Wieringerhoek. Medemblik ligt in het midden daarvan.

Daarnaast zouden atollen aangelegd kunnen worden, cirkelvormige eilandjes, met een open verbinding naar het IJsselmeer. Het water daarbinnen wordt dan ondiep gemaakt en voor de helft met zonnepanelen bedekt. (Rene Quist/ANP)