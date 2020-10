Schuttevaer Premium Maira van Helvoirt, LINc: ‘Containerketen stort te snel als kaartenhuis in elkaar’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 23 oktober 2020, 18:00

Het containersysteem in de Rotterdamse haven is in zijn geheel zo kwetsbaar, dat als er een storing ergens is in de keten, het hele kaartenhuis in elkaar stort. Dat zei Maira van Helvoirt, voorzitter van LINc belangenbehartiger van de containerbinnenvaart, in vrijdag in Studio Schuttevaer.

1 / 1 Maira van Helvoirt (LINc) in Studio Schuttevaer. (Beeld uit video) Maira van Helvoirt (LINc) in Studio Schuttevaer. (Beeld uit video)