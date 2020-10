Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt import groene waterstof uit IJsland

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat samen met het nationale energiebedrijf van IJsland onderzoeken of groene waterstof kan worden geïmporteerd uit dat land. Het Havenbedrijf pleit al een tijd voor investeringen in waterstof zodat Rotterdam kan uitgroeien tot een internationaal knooppunt voor de energiebron. Waterstof moet volgens een voorstel van de Europese Commissie de pijler van de energievoorziening worden in de Europese Unie. Groene waterstof wordt met behulp van hernieuwbare energie geproduceerd. "Noordwest-Europa zal grote hoeveelheden waterstof moeten importeren om CO2-neutraal te worden", zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. "Wij verwachten dat waterstof de huidige positie van olie zal overnemen, als energiedrager en als grondstof voor de industrie", aldus Castelein. Volgens hem kan IJsland grote hoeveelheden groene waterstof leveren tegen een goede prijs. In een rapport van onderzoeksinstituut DRIFT dat in juni werd gepubliceerd staat dat Noordwest-Europa ook in een klimaatneutrale toekomst een grote netto-importeur zal zijn van energie. In 2050 kan de afhankelijkheid van import in Noordwest-Europa oplopen tot 60 procent en voor Nederland zelfs tot 75 procent. Waterstof speelt in een klimaatneutrale toekomst onder meer een belangrijke rol omdat het als energiebron stabieler is dan bronnen die afhankelijk zijn van het weer. (Foto Port of Rotterdam)