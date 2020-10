Schuttevaer Premium Kapot gevaren Friesenbrücke gaat miljoenen meer kosten Facebook

Twitter

Email WEENER 22 oktober 2020, 07:00

De Duitse Rekenkamer verwacht dat de in december 2015 kapot gevaren Friesenbrücke in de Eems bij Weener bijna 100 miljoen euro gaat kosten en pas in 2030 klaar is.