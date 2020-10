Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Blueports biedt kansen Facebook

ZWIJNDRECHT 22 oktober 2020, 10:00

Geen schipper is blij als de havenmeester aan de deur klopt. Of zoals tegenwoordig vaak het geval is, er een havenbriefje in de mailbox zit. Die herinneringen heb ik zelf ook nog aan mijn varend bestaan. En meestal vielen de briefjes hoger uit dan verwacht. Maar nu ik het ook van de andere kant kan bekijken, zie ik ook positieve kanten aan het havenbriefje.