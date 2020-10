Schuttevaer Maritime Platform: Wat wordt de brandstof van de toekomst? Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 21 oktober 2020, 15:03

Wat wordt de brandstof van de toekomst? Waar gaat het heen met autonoom varen? Hoe beïnvloedt de bouw van superjachten de nieuwste motoren voor de binnenvaart? Kun je een vrachtwagenmotor van DAF ombouwen tot een Stage-V gecertificeerde krachtbron voor de scheepvaart. En waarom ontwikkelt marketing in de maritieme sector zich meer en meer naar service gerichte aanpak? Op deze en nog veel meer vragen geeft het online event Maritime Platform van Schuttevaer, SWZ en NMT op 12 november antwoord.

1 / 1 Het Maritime Platform is een combinatie van vakbeurs, een congres en een actualiteitenprogramma zoals Studio Schuttevaer Op een boeiende en interactieve manier word je bijgepraat over de trends in de maritieme maakindustrie. Het Maritime Platform is gratis online na registratie te volgen.Schermafbeelding 2020-10-21 om 14.59.54 Het Maritime Platform is een combinatie van vakbeurs, een congres en een actualiteitenprogramma zoals Studio Schuttevaer Op een boeiende en interactieve manier word je bijgepraat over de trends in de maritieme maakindustrie. Het Maritime Platform is gratis online na registratie te volgen.Schermafbeelding 2020-10-21 om 14.59.54

Het Maritime Platform is een combinatie van vakbeurs, een congres en een actualiteitenprogramma zoals Studio Schuttevaer Op een boeiende en interactieve manier word je bijgepraat over de trends in de maritieme maakindustrie. Het Maritime Platform is gratis online na registratie te volgen.

Voor het Maritime Platform hebben Schuttevaer, NMT en SWZ Maritime de handen ineen geslagen, vertelt Roel de Graaf, managing director van NMT (Netherlands Marine Technology). ‘NMT is de brancheorganisatie voor de Nederlandse maakindustrie. Schuttevaer en SWZ zijn de leidende maritieme bladen. Door samen het event Maritime Platform te organiseren brengen we de hele maritieme sector bij elkaar. De maritieme industrie is per slot van rekening het vlaggenschip van de Nederlandse economie.’

In een dag word je bijgepraat

Zeker nu door corona veel evenementen worden afgelast willen Schuttevaer, SWZ Maritime en NMT juist een sterk en coronaproof kennisevenement neerzetten. ‘In een dag weet je wat er nu speelt in de maritieme sector’ , zegt Roel de Graaf. Welke kansen biedt de energietransitie. Waarom loont samenwerken in een maritieme hotspot? Wat wordt de brandstof van de toekomst? Hoe kun je in deze coronatijden toch je klanten bereiken? Het zijn allemaal thema’s die uitvoerig aan bod komen op 12 november live vanuit onze televisiestudio in hartje Rotterdam.

Gratis te volgen

Via een livestream is het event op 12 november volledig als kijker zonder kosten te volgen. Wel even inschrijven. Bedrijven kunnen zich ook nog aanmelden als sponsor. Na afloop zijn alles programma’s on demand terug te kijken! Dus meld je aan!

Het is het tweede volledige online dat Schuttevaer in 2020 organiseert. Op 10, 11, en 12 juni hield Schuttevaer het Scheepsmotorenevent. Via onderstaand filmpje krijgt u een indruk van dat evenement.

(René Quist)