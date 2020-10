Schuttevaer Premium Scheepseigenaar wint zaak om Solvent Yellow na zes jaar procederen Facebook

DEN HAAG 21 oktober 2020, 07:00

Een schipper mag er op vertrouwen dat een bunkerstation brandstof levert volgens afgesproken specificaties. Dat is het oordeel van het Gerechtshof in Den Haag in een zaak over rode diesel. Bonnetjes bewaren is belangrijk, blijkt uit de uitspraak.

1 / 1 Tankstation met rode diesel die behalve met rode kleurstof ook herkenbaar is gemaakt met Solvent Yellow. (Foto Wikipedia) Tankstation met rode diesel die behalve met rode kleurstof ook herkenbaar is gemaakt met Solvent Yellow. (Foto Wikipedia)