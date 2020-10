Kan het congestieprobleem voor binnenvaart in de Rotterdamse haven ooit opgelost worden? Facebook

ROTTERDAM 21 oktober 2020, 11:00

Vrijdag 23 oktober is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Studio Schuttevaer. Dan komt Maira van Helvoirt, voorzitter van LINc, praten over de congestie in de haven van Rotterdam.

1 / 1 Maira van Helvoirt, voorzitter van LINc. (Foto LINc) Maira van Helvoirt, voorzitter van LINc. (Foto LINc)

In de laatste maanden zijn de wachttijden in de Rotterdamse haven opgelopen tot 7+ dagen. Daarom protesteerde Dubbelman Container Transport met een aantal collega’s vrijdag 9 oktober in de Amazonehaven op de Maasvlakte. Om 1 voor 12 lieten de schepen hun hoorn schallen, om hun onvrede over de congestie te laten horen.

Hoe kan het congestieprobleem opgelost worden? Daarover komt Maira van Helvoirt, het gezicht van de containerbinnenvaart in Rotterdam, uitleg geven. Ze wordt uitgebreid geïnterviewd door hoofdredacteur René Quist over hoe dit probleem kan worden aangepakt.

Weekblad Schuttevaer laat ook beelden zien van de actie van de Camaro-vloot. Schuttevaer was live daarbij en interviewde Petric Dubbelman.

Vanaf 16:00 is de aflevering live te volgen via ons YouTube-kanaal. Ook daarna zijn deze aflevering en vorige afleveringen terug te vinden op ons kanaal.

Kijk mee en blijf op de hoogte van het laatste maritieme nieuws! (Robin van den Bovenkamp)