Directeur Paul Melles stapt op bij Rederij Doeksen

HARLINGEN 21 oktober 2020, 12:36

Paul Melles neemt 31 december afscheid als directeur van Rederij Doeksen in Harlingen. Hij wordt opgevolgd door Dirk Spoor, die al bij de rederij werkzaam is als hoofd hospitality en HR.

Melles was bijna 20 jaar directeur van Doeksen. Hij gaat niet helemaal weg, maar treedt in dienst als technisch directeur bij de holding Koninklijke Doeksen. Melles heeft ruimschoots de tijd genomen om zijn opvolger in te werken. ‘De afgelopen twee jaar zijn we intensief met elkaar opgetrokken om hem op het directeurschap voor te bereiden’, zegt hij in een persbericht. ‘Ik ben trots dat we de directiewissel intern kunnen oplossen.’

Terugblikkend zegt Melles leerzame, boeiende en hectische jaren achter te rug te hebben. ‘Van concessiestrijd tot corona-uitbraak. We hebben mooie nieuwbouwprojecten kunnen realiseren en grote stappen gezet op het gebied van veiligheid, gastvrijheid en vergroening van onze vloot. Ik laat een mooi bedrijf achter waar ik erg trots op ben. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie.’

Dirk Spoor (38) kwam in 2010 bij Rederij Doeksen in dienst als hoofd horeca en lid van het managementteam. Melles: ‘Hij was onder meer verantwoordelijk voor de reorganisatie van het horecabedrijf naar een moderne, gastvrije organisatie met meer kwaliteit. Hij werd ook verantwoordelijk voor de front office en het contactcenter. In 2018 werden de personeelszaken nog aan zijn takenpakket toegevoegd, waardoor hij ervaring kreeg met de cao, juridische zaken en de ondernemingsraad. Dirk heeft visie en ambitie en weet precies wat belangrijk is om een bedrijf als Rederij Doeksen succesvol de toekomst in te loodsen. Het bedrijf is bij hem in heel goede handen.’

Holding

De holding Koninklijke Doeksen (Rederij Doeksen, Royal Huisman, Waterbus) heeft Melles gevraagd als technisch directeur de bestaande activiteiten van de holding te ondersteunen en nieuwe projecten op te starten. ‘De afgelopen jaren heb ik veel kennis en ervaring opgebouwd, onder meer op het gebied van vergroening. Op dat gebied zal ik zeker gaan adviseren, daar heb ik erg veel zin in. En daarnaast, zeker niet onbelangrijk: mijn vierde kleinkind is op komst. Ik wil, nu ik 60 ben, meer tijd besteden aan mijn gezin en meer genieten van de dingen in het leven.’

Een afscheidsfeest komt er vooralsnog niet in verband met de coronamaatregelen. (PN)