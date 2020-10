Schuttevaer Premium Niedersachsen investeert 180 miljoen in zeehavens Facebook

EMDEN 20 oktober 2020, 08:55

Niedersachsen investeert de komende jaren circa 180 miljoen euro in haar zeehavens. Hiervoor wordt in Emden onder meer de grote zeesluis gerenoveerd en komt er een nieuwe kade voor zeeschepen in de buitenhaven.