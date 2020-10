Financieel sterk pensioenfonds Binnenvaart in verdrukking

Hijlke Hijlkema (71), raakte in de jaren ’80, na een loopbaan als stuurman in de grote handelsvaart, via Nautilus betrokken bij de pensioenen. Ruim 10 jaar geleden belegde het pensioenfonds nog zo’n 300 miljoen euro, in 2019 werd de drempel van één miljard euro gepasseerd. ‘We hebben goed belegd en het renterisico redelijk afgedekt’, analyseert Hijlkema nuchter. (Foto Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart / Bart van Vlijmen)