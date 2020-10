Schuttevaer Premium Heerema installeert met kraanschip Sleipnir Tolmount-platform in Noordzee Facebook

Twitter

Leiden 17 oktober 2020, 16:39

Heerema Marine Contractors heeft met het kraanschip Sleipnir het Tolmount-gasproductieplatform in de Britse sector van de Noordzee geplaatst. Dit is gebeurd in opdracht van operator Premier Oil.

1 / 1 De Sleipnir aan het werk in het Tolmount-veld. (Foto: HMC) De Sleipnir aan het werk in het Tolmount-veld. (Foto: HMC)