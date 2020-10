Schuttevaer Premium Vrijspraak voor verdachte ‘zeilbootmoord’ Colombia Facebook

Twitter

Email UTRECHT 16 oktober 2020, 11:50

De rechtbank in Utrecht heeft de 65-jarige Peter P. vrijgesproken van het doden van zijn vrouw op hun zeiljacht in de buurt van Colombia. De rechtbank heeft bevestiging gevonden voor de verklaring van P., die zegt dat zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens een overval door piraten.

1 / 1 Het zeiljacht de 'Lazy Duck'. Het zeiljacht de 'Lazy Duck'.