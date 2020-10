Schuttevaer Premium Boskalis vaart met Fjord enorme drijvende windturbines naar Noordzee Facebook

Rotterdam 16 oktober 2020, 06:30

Een enorme drijvende windturbinefundatie is als deklading met het zware-ladingschip Fjord van Boskalis in Rotterdam aangekomen. Het is de eerste van een serie van vijf fundaties voor het grootste drijvende windturbinepark ter wereld. In Rotterdam worden de vijf fundaties van een windturbine voorzien en vervolgens naar het windpark op de Noordzee gesleept en verankerd.

Aankomst in Rotterdam van de eerste fundatie aan boord van de Fjord. (Foto PAS Publicaties)