Douane Rotterdam vindt 25 kilo cocaïne tussen fruit

Email ROTTERDAM 16 oktober 2020, 15:00

De douane heeft in de haven van Rotterdam een partij van 25 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in de constructie van een koelcontainer die was geladen met vers fruit, meldt het OM vrijdag.

1 / 1 Opnieuw een lading cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. (Foto NT) Opnieuw een lading cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. (Foto NT)