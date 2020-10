Schuttevaer, SWZ en NMT organiseren samen online evenement Maritime Platform Facebook

Schuttevaer, SWZ Maritime en Netherlands Maritime Technology organiseren samen het online event Maritime Platform. Dit digitale event vindt plaats op donderdag 12 november en richt zich op de maritieme maakindustrie. Het is een combinatie van een vakbeurs, een minicongres en het tweewekelijkse tv-programma Studio Schuttevaer.

1 / 1 Maritime Platform, 12 november wordt live uitgezonden vanuit Rotterdam. Maritime Platform, 12 november wordt live uitgezonden vanuit Rotterdam.

Het Maritime Platform wordt vanuit ProMedia studio in hartje Rotterdam gestreamd naar deelnemers in heel Nederland en daarbuiten. Het evenement is na registratie zonder kosten te volgen.

‘Mede als gevolg van corona zijn veel bijeenkomsten geannuleerd, beurzen worden verplaatst en congressen geannuleerd. Op 12 november vindt daarom het Maritime Platform plaats. Een nieuw initiatief van Schuttevaer en SWZ|Maritime’, zegt Danitsja van der Hoeven van Schuttevaer.

‘De maritieme maakindustrie is het vlaggenschip van de Nederlandse economie. Jaarlijks zorgen tal van innovaties ervoor dat de sector zich sterk blijft ontwikkelen. Een crisis zoals de huidige krijgt daardoor maar beperkt grip en dat geeft voorsprong. Met dit evenement willen we iedereen in de maritieme maakindustrie bij elkaar brengen en in een dag een kennisboost geven. Naar verwachting zullen meer dan 500 branchegenoten deelnemen’, zegt Van der Hoeven.

De online uitzendingen staan in het teken van de vier belangrijker pijlers van de maritieme maakindustrie.

Trends in de maritieme maakindustrie.

Welke kansen biedt verduurzaming voor uw bedrijf?

Welke voordelen biedt de aansluiting op een maritieme hotspot.

Hoe bereik je efficiënt en effectief je (potentiële) klanten in tijden van corona?

Bij het Maritime Platform komen de laatste ontwikkelingen en innovaties uitgebreid aan bod en staan interessante panels en videoreportages op het programma.De uitzendingen zijn gratis via internet te volgen. Na inschrijving krijg je de link toegestuurd.

Meer weten over Maritime Platform? Bekijk hier de website. Of schrijf je direct in. Deelname is gratis. Je ontvangt voor de uitzending een link waarmee je toegang hebt tot de uitzending. Achteraf terugkijken kan uiteraard ook met de terugkijklink. (REDACTIE)