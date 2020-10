Schuttevaer Premium Nieuwe krachtpatser voor sleepbedrijf Kotug: SD Power Facebook

Kotug heeft ter versterking van haar sleepactiviteiten in Guyana de voormalige sleper BB Power aangeschaft. Voor vertrek is de sleper op de Damen-werf in Schiedam herdoopt in SD Power en is nu de allersterkste in de vloot van Kotug.