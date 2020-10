Schuttevaer Premium Duisport groeit door, zelfs tijdens Coronacrisis Facebook

DUISBURG 15 oktober 2020

De containeroverslag in de Duisburger Hafen AG (Duisport) is met twee procent gestegen, vergeleken met vorig jaar. ‘Dit is een positieve, maar zeker onnatuurlijke situatie,’ aldus CEO Erich Staake.

