Zeevrachtenmarkt: Vrachtprijzen in de lift

ROTTERDAM 14 oktober 2020, 10:00

De huidige vertragingen bij het lossen van Australische kolen in Noord-Chinese havens heeft niet de bedoeling deze ladingen op te houden, maar zijn het gevolg van de viering van de Golden Week in China. De verwachting is dat de komende maanden meer Australische kolen zullen worden geïmporteerd.