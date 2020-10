Dominic Schrijer legt functie bij BLN-Schuttevaer neer Facebook

Voorzitter Dominic Schrijer van Koninklijke BLN-Schuttevaer legt zijn functie per 31 december officieel neer. De afgelopen maanden was Schrijer al nauwelijks meer zichtbaar als voorzitter.

Oud-burgemeester van 'binnenvaartgemeente' Zwijndrecht Dominic Schrijer stopt bij Koninklijke BLN-Schuttevaer. (Foto BLN-Schuttevaer)

Dit besluit houdt volgens een bericht aan de leden van de brancheorganisatie verband met de op handen zijnde fusie tussen BLN-Schuttevaer en het CBRB. Schrijer gaat zich richten op andere en nieuwe toezicht- en adviesfuncties bij maatschappelijke organisaties.

Dat lijkt de weg vrij te maken voor Paul Goris, sinds 2016 voorzitter van het CBRB, om na de fusie leiding te gaan geven aan het bestuur van de nieuwe organisatie.

Dominic Schrijer was twee jaar voorzitter van BLN-Schuttevaer. In het bericht aan de leden prijst het bestuur hem ‘om zijn verbindende instelling die de afgelopen twee jaar onder meer van belang is geweest in de aanloop naar het samengaan tussen BLN-Schuttevaer en CBRB’.

Voorzitter Erik Schultz van de ledengroep Koninklijke Schuttevaer neemt per direct een aantal taken van Schrijer over. Eerder deze week werd bekend dat BLN-Schuttevaer en CBRB volledig willen fuseren. Een nieuwe naam, vestigingsplaats en de samenstelling van de organisatie zijn nog niet bekend. De leden van beide verenigingen moeten nog instemmen met de fusie. (Patrick Naaraat)