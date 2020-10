Reanimatie na aanvaring vrachtschip en sloep in Valkenburg Facebook

Twitter

Email Valkenburg 13 oktober 2020, 21:02

Zeker drie mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een aanvaring aan op de Oude Rijn ter hoogte van het Buitenwater in Valkenburg, Zuid-Holland. Het gaat om een aanvaring tussen roeisloep en vrachtschip, zo meldt de brandweer op Twitter. Zeker een persoon moest gereanimeerd worden.

1 / 1 Zeker drie mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een aanvaring aan de Het Buitenwater in Valkenburg. (Foto AS Media) Zeker drie mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een aanvaring aan de Het Buitenwater in Valkenburg. (Foto AS Media)

Zeven mensen raakten te water, zes van hen konden op eigen kracht uit het water komen. Er werd al snel opgeschaald door de hulpdiensten om meer eenheden naar het incident te krijgen.

Vijf ambulances en twee traumateams worden ingezet om het ambulancepersoneel te assisteren.

Valkenburg ZH, Het Buitenwater: bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep zijn 7 personen te water geraakt. — Hollands Midden (@BRW_HM) October 13, 2020

Volgens onbevestigde berichten zou het vrachtschip over de sloep gevaren zijn.

Op de foto’s van AS Media is te zien dat hulpverleners op een sleepbootje medische assistentie verlenen. Ook is er een werkschip te zien met hulpverleners. (Rene Quist/ AS Media/ MediaTV)