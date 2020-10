Onterecht ontslag directeur kost nautisch opleider NNVO 300.000 euro Facebook

Het vertrek van de directeur van de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO) kost de organisatie ruim 300.000 euro. Het bestuur kan niet aantonen dat de directeur verantwoordelijk was voor de problemen, die het voortbestaan van het opleidingscentrum in gevaar brachten. Dat schrijft RTL Nieuws.

NNVO, de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding, is het opleidingscentrum voor de nautische sector. NNVO is een stichting zonder winstoogmerk. NNVO werkt samen met Rijkswaterstaat, Koninklijke Marine, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports, North Sea Port en gemeentelijk havenbedrijf Den Haag.

Rijkswaterstaat ontevreden

In 2015 bleek volgens RTL Nieuws dat een van de grootste opdrachtgevers, Rijkswaterstaat, ontevreden was over de kwaliteit van de opleidingen. Het opleidingscentrum zou zowel organisatorisch als inhoudelijk tekort schieten. Eind 2018 dreigde Rijkswaterstaat daarom het contract met de NNVO te verbreken. Daardoor kwam het voortbestaan van opleidingsorganisatie in gevaar.

Daarop schakelde het bestuur een onderzoeksbureau Managementstrategen in. Uit hun bevindingen kwam naar voren dat er veel mis was: inschrijvingen niet goed, verkeerd en te laat lesmateriaal en matige planning. Ook bleek de inhoudelijke kwaliteit van de modules niet op orde en onvoldoende aansluiting op de praktijk. Verder was er onvoldoende samenwerking, communicatie en vertrouwen.

Daarop zette het opleidingscentrum directeur Lilian Biber-Klever begin vorig jaar op non-actief. Toen dat gebeurde, meldde de directeur zich ziek. Vervolgens stapte de organisatie naar de rechter om haar te kunnen ontslaan. Uit documenten van RTL Nieuws blijkt dat de Rotterdamse kantonrechter hier niet in meeging. Er was bijvoorbeeld geen bewijs voor beweerde examenfraude en gebrekkige informatie over budgetoverschrijdingen.

Paniekvoetbal

Wel oordeelt de kantonrechter dat de arbeidsverhouding zodanig is verstoord, dat de directeur niet meer kan terugkeren. Maar volgens de rechter is de werkgever daarvoor grotendeels zelf verantwoordelijk. Uit de documenten blijkt volgens RTL Nieuws dat de kantonrechter denkt dat de dreiging van opdrachtgever Rijkswaterstaat om zelf personeel te gaan opleiden tot paniekvoetbal bij het opleidingscentrum heeft geleid. Daarbij zou het het bestuur de schuld voor de problemen ten onrechte in de schoenen van de directeur hebben geschoven.

Verwijtbaar handelen

Wegens de verstoorde arbeidsverhouding mocht het opleidingscentrum de directeur begin september ontslaan. Naast de reguliere ontslagvergoeding van ruim 28.000 euro, moet NNVO haar een afkoopsom van 120.000 euro geven wegens verwijtbaar handelen bij het ontslag. Doorbetaling van salaris tijdens de schorsingsperiode van 17 maanden, kostte het opleidingscentrum nog eens 150.000 euro. Daarmee kost het vertrek in totaal ruim 300.000 euro.

Interim-directeur Johan van Breda, die de NNVO sinds maart vorig jaar leidt, wil niet reageren.

Bron: RTL Nieuws, Matthijs Smit (Rene Quist)