4Shipping wil uitgroeien tot ‘digitale tool’ voor schipper Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 12 oktober 2020, 12:00

Schipperszoon Jan Snoeij wil 4Shipping, dat ooit begon als marktplaats voor schipper en vracht, laten uitgroeien tot onmisbare digitale tool voor elke schipper. In Studio Schuttevaer legde hij vrijdag 9 oktober uit hoe 4Shipping dat wil bereiken.

1 / 1 Door slim informatie te delen kunnen schepen zuiniger varen. (Foto Studio Schuttevaer) Door slim informatie te delen kunnen schepen zuiniger varen. (Foto Studio Schuttevaer)

Waarom zijn de vrachtprijzen in binnenvaart zo ondoorzichtig?

‘Vroeger keek een schipper in de sluis op een prikbord of er nog lading door een bevrachter werd aangeboden. Als schipper leefde je echt op een eiland. Je had geen tijd om langs te gaan bij allerlei verladers. Schippers moesten tussenpersonen inschakelen. En die partijen hadden er belang bij prijzen intransparant te houden, want dan kun je meer marge maken. Ook op andere vlakken is de binnenvaart niet transparant. Waar zijn de lege schepen? Waar is er lading? En hoe is de prijs opgebouwd? Een verlader wil best weten waar hij precies voor betaalt.’

De eerste versie van 4Shipping was vooral een marktplaats waar schipper en vracht elkaar konden vinden. Intussen is het veel meer een informatieplatform voor de scheepvaart geworden. Waarom?

We zien dat er behoefte is aan ondersteuning in de operationele afwikkeling. Zo hebben we een Google Maps-achtige functionaliteit toegevoegd, waar je allerlei faciliteiten, zoals autosteigers, ligplaatsen en waterstanden kunt vinden. Ook kan er een factuur worden opgesteld. Recent hebben we de Vlaamse data eraan toegevoegd. Ons doel is zoveel mogelijk informatie op een plek samenbrengen, zodat schippers niet op tientallen websites hoeven te kijken.

4Shippping is betrokken bij het informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen. Kun je uitleggen wat dat is?

Doel van dit internetplatform voor de binnenvaart is verbetering van de doorstroming en beladingsgraad van de vrachtschepen op de Twentekanalen en daarmee de waterwegen meer en beter te benutten. Het platform combineert, analyseert en genereert informatie voor verkeersmanagement, levert informatie over beschikbaarheid en gebruik van (haven-)faciliteiten en optimaliseert ladingstromen.’

Welke functionaliteiten willen jullie nog toevoegen?

‘We willen heel graag met data allerlei voorspellingen doen. Denk aan vertraging bij sluizen, inzicht in overslagtijd bij terminals. Meer intelligentie toevoegen, waar de schipper iets aan heeft.’

Iedereen in de binnenvaart heeft het over vergroening en verduurzaming. Welke rol kan 4shipping spelen?

‘Het gaat in de discussie vaak alleen om hardware, bijvoorbeeld elektrische motoren of labels. Maar vergeten wordt de potentie van betere informatie-uitwisseling. Schepen varen soms heel hard naar een losplaats, maar als er dan al drie schepen voor de kade liggen, zou je digitaal iets slims moeten kunnen maken, zodat het schip rustig aan kan doen. Dat scheelt verbruik en dus CO2.

Hoe kijk jij naar de toekomst van de binnenvaart?

‘Op korte termijn krijgt binnenvaart het lastig. Ladingsoorten zoals kolen en veevoer vallen weg. Toch zie ik ook kansen, zoals autonoom varen. En ik zie ook weer nieuwe ladingpakketten ontstaan.

Kijk de aflevering terug op ons YouTube-kanaal en abonneer je meteen op Studio Schuttevaer! (René Quist)