LINc: Binnenvaart in haven Rotterdam kind van rekening

Rotterdam 09 oktober 2020, 14:57

De binnenvaart is in de haven van Rotterdam voortdurend het kind van de rekening. Er is onvoldoende structurele en specifieke afhandelingscapaciteit voor barges beschikbaar. LINc en CBRB roepen daarom het Havenbedrijf, rederijen, terminals, verladers en de binnenvaart met structurele oplossingen te komen.

Vrijdag heeft Dubbelman Container Transport onder het motto ‘TROTS OP DE BINNENVAART’, met een aantal schepen die reeds zeer lang op afhandeling liggen te wachten, een ‘congestietour’ gevaren in de Rotterdamse haven, om op deze manier aandacht te vragen voor de structurele vertragingen op enkele containerterminals. Om precies 11.59 uur werd er door een groot aantal schepen getoeterd.

‘Hoewel het initiatief vanuit een specifieke barge operator komt, gaat het hier niet om een bedrijfsspecifiek probleem, maar om een containerbinnenvaartbreed probleem, dat door alle barge operators herkend en erkend wordt. LINc ondersteunt deze actie dan ook, schrijft het samenwerkingsverband van de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO) & het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

LINc (Logistiek Intermodaal Network.com) benadrukt dat de actie niet is gericht tegen specifieke terminals, maar tegen het gehele ‘havensysteem’ dat de verstorende factoren faciliteert.

Structureel te weinig capaciteit

‘Hoewel er de afgelopen twee jaar diverse marktinitiatieven genomen zijn ter verbetering van de afhandeling in de Rotterdamse haven, is het onderliggende structurele probleem nog steeds niet opgelost. Er is onvoldoende structurele en specifieke afhandelingscapaciteit voor barges beschikbaar. In geval van allerlei verstoringen, in de containerlijnvaart of op de terminals zelf, is de binnenvaart daardoor steeds het kind van de rekening. Vertragingen zijn niet het probleem maar het symptoom.’

Het komende half jaar worden aanzienlijke (herstel-) volumes voor Rotterdam verwacht, schrijft LINc.’ Haast is dan ook geboden. Wij roepen alle betrokken stakeholders (rederijen, terminals, Havenbedrijf, verladers, binnenvaartsector) daarom op om hun verantwoordelijkheid te (blijven) nemen en gezamenlijk actief te blijven werken aan structurele oplossingen.’ (René Quist)