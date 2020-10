Schuttevaer Premium Bunkerschipper drie jaar achter tralies na invoer honderden kilo’s cocaïne Facebook

ROTTERDAM 08 oktober 2020, 13:43

De schipper van een bunkerschip dat een klein jaar geleden in Rotterdam werd aangehouden vanwege cocaïnesmokkel, is door de rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Schipper Tim van S. (29) gebruikte zijn schip om honderden kilo’s cocaïne van een Belgisch zeeschip in de haven over te nemen.

