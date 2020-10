Schuttevaer Premium Brouwerij steunt chartervloot met speciaal ‘Red de Vloot’-bier Facebook

HARLINGEN 08 oktober 2020, 17:30

Havenbrouwerij Het Brouwdok in Harlingen gaat de lokale vloot sponsoren met 6000 flesjes speciaalbier onder de naam ‘Red de Vloot’. Het initiatief komt voort uit gesprekken die de lokale schippersvereniging VBZH voert met bedrijven en organisaties in de stad. Ook de gemeente helpt: de vloot is dit jaar geheel vrijgesteld van haven- en kadegelden én toeristenbelasting.