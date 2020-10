Schuttevaer Premium Ruim 360.000 euro euro nodig om zeemanshuizen overeind te houden Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 07 oktober 2020, 17:30

De Nederlandse Zeevarendencentrale (NZC) vraagt de overheid structureel minimaal 360.000 euro per jaar uit te trekken om de exploitatietekorten te dekken in de zorg aan tenminste 42.000 zeevarenden en ruim 4000 scheepsbemanningen in onze havens.

1 / 1 Zeemanshuis The Bridge in Oostvoorn. (Foto Havendedrijf Rotterdam/Peter de Krom Zeemanshuis The Bridge in Oostvoorn. (Foto Havendedrijf Rotterdam/Peter de Krom