Aan de Reis: Onzekerheid op oliemarkt 

Het lijkt erop dat het deze week rustiger is op de droge-ladingmarkt. Er worden minder reizen aangeboden dan de laatste paar weken. Cas (kunstmest) ging van Stein naar Gent voor 3,50 euro per ton. Bietenpulp ging van het Duitse Bülstringen naar Oss voor 10,25 euro per ton. Raps ging van Rotterdam naar Mannheim voor 6,50 euro per ton.