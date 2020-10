Schuttevaer Premium Veel minder bezoek in Kalkar Facebook

Email KALKAR 06 oktober 2020, 12:00

De ‘balpennenjagers’ waren er niet, serieus geïnteresseerden wel. Dat is kort gezegd de samenvatting van accountmanager Willem van der Sluijs van DBH Diesel Engines uit Dordrecht over de Shipping Technics Logistics-beurs 2020, die vorige week in Kalkar werd gehouden.

1 / 1 De tros is traditiegetrouw doorgesneden, de beurs STL 2020 in Kalkar is open. Op de foto v.l.n.r. directeur Okke Hamann van de Kamer van Koophandel (IHK) van Nordrhein-Westfalen (NRW), staatssecretaris Hendrik Schulte van Verkeer van NRW en beursmanager Leon Westerhof. (Foto Arie Jonkman) De tros is traditiegetrouw doorgesneden, de beurs STL 2020 in Kalkar is open. Op de foto v.l.n.r. directeur Okke Hamann van de Kamer van Koophandel (IHK) van Nordrhein-Westfalen (NRW), staatssecretaris Hendrik Schulte van Verkeer van NRW en beursmanager Leon Westerhof. (Foto Arie Jonkman)