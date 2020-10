Schuttevaer Premium Havendagen Woerden gaan ook in 2021 niet door Facebook

Twitter

WOERDEN 06 oktober 2020, 17:03

De organisatie van de Havendagen Woerden heeft nu al besloten om het evenement ook in 2021 niet door te laten gaan. De situatie rondom de Coronacrisis is te onzeker en daarom kan het feest, dat voor het laatst in 2019 werd gehouden, niet doorgaan. De organisatie deelt mee dat het evenement in 2022 wel plaats zal vinden.

1 / 1 De Havendagen in Woerden. (Foto Woerden.tv) De Havendagen in Woerden. (Foto Woerden.tv)