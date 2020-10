Schuttevaer Premium Miljoenenboete voor oud-bestuurder garnalenbedrijf Heiploeg Facebook

Zoutkamp 03 oktober 2020, 20:00

Een voormalig bestuurder van garnalenbedrijf Heiploeg moet een boete van 13 miljoen euro betalen, meldt RTL Z. Dat is ongeveer de helft van de kartelboete die de onderneming in 2013 kreeg. Hendrik Nienhuis, die in 2004 stopte als bestuurder van Heiploeg, was door de curatoren van het bedrijf aangeklaagd en die kregen van de rechter deels gelijk.

