Restanten Paddepoelsterbrug zijn verwijderd na aanvaring

DELFZIJL 02 oktober 2020, 19:30

De afgelopen twee weken zijn door Rijkswaterstaat onderdelen van de Paddepoelsterbrug verwijderd en afgevoerd. De brug over Lemmer-Delfzijl is in september 2018 aangevaren, waarna het brugdek verwijderd moest worden.