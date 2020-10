Schuttevaer Premium Kade Amsterdam mogelijk ingestort door overbelasting en boten Facebook

Twitter

Amsterdam 02 oktober 2020, 06:32

Het instorten van een kade in de Amsterdamse binnenstad is mede ontstaan door schade aan het metselwerk door boten die de smalle bocht te krap namen. Ook was er overbelasting op het terrein achter de kade tijdens werkzaamheden.

1 / 1 Bij de Binnengasthuisstraat langs de Grimburgwal is een kademuur ingestort. De meterslange kade grenst aan een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tientallen kilometers kademuur in het centrum verkeren in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. ANP EVERT ELZINGA Bij de Binnengasthuisstraat langs de Grimburgwal is een kademuur ingestort. De meterslange kade grenst aan een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tientallen kilometers kademuur in het centrum verkeren in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. ANP EVERT ELZINGA