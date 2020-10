Schuttevaer Premium Royal Caribbean en Norwegian willen weer gaan varen Facebook

Twitter

MIAMI 01 oktober 2020, 20:00

Royal Caribbean en Norwegian Cruise Lines hebben bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten een draaiboek gepresenteerd met maatregelen tegen corona. Ze hopen dat de lijst van 74 maatregelen de autoriteiten op het gebied van ziektecontrole en preventie (Centres for Disease Control and Prevention) ertoe zal bewegen toestemming geven hun schepen weer in de vaart te brengen. Dat meldt Reuters.