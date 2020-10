Nooit meer zonder reddingsvest

Na uit het koude water te zijn gehaald, met of zonder zwemvest, nooit in een warm bad gaan liggen of onder een warme douche gaan staan. De kern van ons lichaam is nog op temperatuur maar de buitenkant niet. In een warm bad dwing je die koude laag naar de kern te gaan. Dat kan funest zijn met de dood tot gevolg. Opwarmen moet vanuit de kern plaatsvinden. Dus warme soep of een warme maaltijd. Dan gaat de energiefabriek in ons lichaam weer aan de slag en liggend onder een deken word je vanzelf warm. Alcohol toedienen is eveneens dodelijk. Dat verdunt het bloed en verwijdert de bloedvaten, waardoor nog meer warmteverlies. Bij koude wordt ons bloed stroperig en vernauwen de bloedvaten om zo min mogelijk warmte te verliezen. Bij veel alcoholgebruik schakel je de interne thermostaat uit en voel je geen koude meer. Vandaar dat drankverslaafden in Oost-Europa tijdens strenge winters geen koude voelen wanneer ze buiten slapen. Ze vriezen dood zonder dat ze daar iets van voelen. Zij raken bij minder dan 30 graden lichaamstemperatuur in een bewusteloosheidstoestand en vallen dan definitief in een diep slaap waar ze nooit meer uitkomen.