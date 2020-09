Zeesluis IJmuiden niet vernoemd naar doventolk Irma Sluis Facebook

De nieuwe zeesluis in IJmuiden wordt niet vernoemd naar doventolk Irma Sluis. Haar naam werd veelvuldig genoemd in de zoektocht naar een naam voor de nieuwe sluis, maar haar naam voldoet niet aan de voorwaarden.

1 / 1 Gebarentolk Irma Sluis tijdens de persconferentie na afloop van een overleg van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over het coronavirus. ANP BART MAAT Gebarentolk Irma Sluis tijdens de persconferentie na afloop van een overleg van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over het coronavirus. ANP BART MAAT

In juli 2020 begonnen de gemeente Velsen en Rijkswaterstaat met een prijsvraag voor de naamgeving van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Wethouder Jeroen Verwoort van de gemeente Velsen en directeur Nienke Bagchus van Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, riepen heel Nederland op om namen in te sturen. Ze kregen bijna 5000 reacties binnen.

In de eerste selectie zijn de namen die niet aan de voorwaarden voldeden eruit gefilterd. ‘We hebben heel veel mooie namen binnen gekregen’, vertelt Verwoort. Ook kregen we een aantal inzendingen die helaas niet aan de voorwaarden voldoen zoals de ‘Irma Sluis’. Superleuk bedacht, maar die naam wordt het helaas niet.

Overleden of koninklijk

Voor een vernoeming moet iemand minimaal 10 jaar overleden zijn, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat. De naamgevingscommissie van de gemeente Velsen gaat nu aan de slag en kiest uit alle overgebleven namen een top 100. Daarna mogen de betrokken buren die rondom de zeesluis wonen een top 5 kiezen uit die namen. Uiteindelijk kiest het college van burgemeesters en wethouders dit najaar uit die top 5 de beste naam voor de zeesluis. De winnaar mag aanwezig zijn bij de officiële opening van de zeesluis. (Erik van Huizen) (Erik van Huizen)