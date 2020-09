Schuttevaer Premium Stikstofinstallatie Mariflex klaar voor ontgassen in de praktijk Facebook

VLAARDINGEN 30 september 2020, 12:00

Mariflex in Vlaardingen werkt al jaren aan de ontwikkeling van een verantwoorde techniek om tankschepen te ontgassen. En nu is het zover, er kan in de praktijk worden getest. Voor de wal ligt de tanker Guadeloupe, die hierna naar de werf gaat. We spreken met directeur Ruud Cogels en hoofd sales Walter van der Pluym over de weg naar duurzaam ontgassen.

1 / 1 De ontgassingsinstallatie op het terrein in Vlaardingen. (Foto Robin van den Bovenkamp). De ontgassingsinstallatie op het terrein in Vlaardingen. (Foto Robin van den Bovenkamp).