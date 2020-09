Heftige boeggolf vernielt steiger en loopbrug in Koblenz, politie zoekt schipper Facebook

Twitter

Email Koblenz 30 september 2020, 11:31

De Wasserschutzpolizei is op zoek naar de veroorzaker van een flinke schade aan een steiger aan de Konrad-Adenaueroever in Koblenz. Een langsvarend schip veroorzaakte daar vorige week zoveel zuiging en golven dat een afgemeerd passagiersschip tegen de steiger werd gedrukt. 

1 / 1 De beschadigde opgang naar de steiger in Koblenz (foto WSP Koblenz) De beschadigde opgang naar de steiger in Koblenz (foto WSP Koblenz)

Door de hevige waterbeweging werd de loopbrug van de steiger van zijn verankering gerukt. Die schoof vervolgens een meter de kant op. De toegangspoort naar de steiger en de promenade raakten beschadigd. Het incident vond plaats op donderdag 24 september tegen het middaguur.

De Wasserschutzpolizei schat dat de schade in de tienduizend euro’s loopt. Het passagiersschip heeft op het eerste oog geen schade opgelopen, zegt een woordvoerder. Een speciale afdeling van de Wasserschutzpolizei in Mainz heeft het onderzoek naar wie de veroorzaker is overgenomen. (Bart Oosterveld) (Bart Oosterveld)