Bijlsma tovert containerschip om tot sleephopperzuiger

WINKEL 29 september 2020, 20:00

Bijlsma Marine Services in Harlingen heeft de sleephopperzuiger Yed Prior opgeleverd aan zand- en grindhandel Spaansen in het Noord-Hollandse Winkel. Het is geen nieuw schip. Spaansen liet een 15 jaar oud containerschip ombouwen.