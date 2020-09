Schuttevaer Premium Stevinsluizen half jaar dicht voor scheepvaart Facebook

Twitter

DEN OEVER 28 september 2020, 16:00

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever gaan vanaf 26 oktober een half jaar dicht voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat maakt in de Afsluitdijk, tegen de Stevinsluizen aan, een zogenoemde keersluis om de vaarweg te kunnen afsluiten bij zeer hoog water in de Waddenzee.