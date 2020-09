Schuttevaer Premium MAN levert eerste Stage V-motor Facebook

ZOETERMEER 28 september 2020, 17:30

MAN Rollo in Zoetermeer heeft voor het eerst een EU Stage V-gecertificeerde dieselmotor geleverd. Hij wordt geplaatst in een drinkwaterboot van Evides Waterbedrijf in Rotterdam. Vink Diesel uit Sliedrecht bouwt de motor in.

De D2676LE487 Stage V-motor van MAN Engines. (Foto MAN Rollo)