Schuttevaer Premium Hommeles over granulietstort in Over de Maas Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 28 september 2020, 12:30

De granulietstort in de Gelderse ontzandingsplas Over de Maas blijft voor discussie zorgen. In het televisieprogramma Zembla zegt een hoogleraar vorige week donderdag dat de topambtenaren integriteitsregels hebben geschonden en dat ‘op alle niveaus niet de waarheid wordt gesproken.’ Rijkswaterstaat herkent zich niet in dat beeld en stelt dat Zembla ‘op een aantal punten de feiten onjuist weergeeft’.

1 / 1 Over de Maas waar Rijkswaterstaat een half miljoen ton afval zou hebben gestort. (Foto ANP) Over de Maas waar Rijkswaterstaat een half miljoen ton afval zou hebben gestort. (Foto ANP)