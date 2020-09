Schuttevaer Premium ‘Tijdperk directe koeling voorbij’ Facebook

Twitter

Email SCHEVENINGEN 26 september 2020, 20:00

Een behoorlijk deel van de Nederlandse kottervloot is nog steeds uitgerust met directe koeling in het visruim. Daarvoor is een omvangrijk en kwetsbaar leidingsysteem nodig en een groot volume aan koudemiddel. Helemaal niet praktisch en onnodig, volgens koeldeskundige Bert Roeleveld.